Atomowy okręt podwodny wyłonił się tuż obok. Jasny sygnał dla Rosjan

Rosyjski statek szpiegowski Jantar, podejrzewany o zbieranie informacji m.in. na temat podwodnych kabli, pojawił się w pobliżu wybrzeża Wielkiej Brytanii. Minister obrony John Healey potwierdził, że statek wszedł do wyłącznej strefy ekonomicznej kraju, a w jego pobliże wysłano fregatę HMS Somerset oraz statek patrolowy HMS Tyne. Ujawnił też, że pod koniec zeszłego roku Brytyjczycy wykorzystali jeden ze swoich okrętów podwodnych o napędzie jądrowym, aby wysłać jasny komunikat do Rosji. Okręt wyłonił się obok Jantara.

Według Johna Healeya statek wpłynął do wyłącznej strefy ekonomicznej Wielkiej Brytanii we wtorek, 21 stycznia. - Stawiam sprawę jasno: to rosyjski statek szpiegowski. Używany do zbierania informacji i monitorowania krytycznej infrastruktury podwodnej - powiedział brytyjski minister obrony. - Przez ostatnie dwa dni Royal Navy wysłała HMS Somerset i HMS Tyne, aby monitorować statek co minutę na naszych wodach - dodał.

Rosyjski statek szpiegowski w pobliżu Wielkiej Brytanii

To nie pierwszy taki incydent w pobliżu Wielkie Brytanii z udziałem rosyjskiego statku szpiegowskiego Jantar, który oficjalnie jest przedstawiany jako jednostka badawcza. Podobna sytuacja miała miejsce w listopadzie 2024 r. Jak ujawnił Hailey, Brytyjczycy wykorzystali wówczas jeden ze swoich okrętów podwodnych z napędem atomowym jako element odstraszania. - Upoważniłem okręt podwodny Royal Navy do wynurzenia się w pobliżu Jantaru, wyłącznie jako środek odstraszający, aby dać jasno do zrozumienia, że ​​potajemnie monitorowaliśmy każdy jego ruch - wyjaśnił polityk.

Serwis The War Zone zwrócił natomiast uwagę, że ujawnianie przez rząd Wielkiej Brytanii jakichkolwiek informacji o działaniach floty okrętów podwodnych z napędem atomowym, zwłaszcza w odniesieniu do tak wrażliwych misji obserwacyjnych, jest rzadkością. Według serwisu taki ruch miał najprawdopodobniej na celu zniechęcenie Rosji do dalszych działań szpiegowskich skierowanych przeciwko krytycznej infrastrukturze podwodnej.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: SięKlikało 2024: Co Nas Zaskoczyło w Tech w 2024?

Brytyjczycy nie zdradzili jednak, jaki konkretnie okręt miał być wspomnianym, jasnym komunikatem dla Rosjan. Hailey przypomniał jedynie, że w pod koniec 2024 r. ruchy Jantara były śledzone przez inne, brytyjskie jednostki. Wśród nich znajdowały się niszczyciel min typu Hunt HMS Cattistock, statek patrolowy HMS Tyne, a także wielozadaniowy okręt oceanograficzny RFA Proteus, przeznaczony do walki z zagrożeniami podmorskimi.

Brytyjskie okręty podwodne

The War Zone uważa, że najprawdopodobniej obok Jantara wyłonił się jeden z pięciu obecnie aktywnych okrętów podwodnych typu Astute. Są to jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie jednostek w swojej klasie, zaprojektowane i zbudowane z myślą o zapewnieniu Royal Navy przewagi w podwodnych operacjach. Te okręty, projektowane przez firmę BAE Systems w stoczni w Barrow-in-Furness, zostały wprowadzone do służby na początku XXI wieku, zastępując starsze jednostki typu Trafalgar.

Okręty typu Astute wyposażono w napęd nuklearny, który zapewnia im niemal nieograniczony zasięg operacyjny. Jednostki są w stanie pozostawać w ukryciu pod wodą przez wiele miesięcy. Ich wyporność w zanurzeniu wynosi ok. 7 400 ton. Okręty mają długość blisko 100 metrów, co czyni je jednymi z największych okrętów podwodnych w brytyjskiej flocie. Na uwagę zasługuje również rozwijana przez okręty prędkość, wynosząca ok. 30 węzłów, sprawiająca, że plasują się one wśród czołówki najszybszych okrętów podwodnych świata.

Na ich pokładzie znajdują się m.in. torpedy Spearfish, zdolne do eliminowania zarówno jednostek nawodnych, jak i podwodnych, oraz pociski manewrujące Tomahawk Block IV. Tomahawki umożliwiają precyzyjne atakowanie celów naziemnych na odległość do 1 600 kilometrów.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski