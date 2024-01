Atomowa bateria do telefonu. Nie rozładuje się przez 50 lat

Nad miniaturową baterią atomową (a właściwie: baterią betawoltaiczną) pracuje chińska firma Betavolt Technology, której siedziba znajduje się w Pekinie. Jej przedstawiciele wierzą, że w przyszłości będzie mogła zostać wykorzystana w najrozmaitszych urządzeniach, takich jak telefony czy tablety. Innowatorzy z Państwa Środka twierdzą, że taka bateria pozwoli na działanie sprzętu nawet przez 50 lat bez konieczności ładowania.

Atomowa bateria do telefonu

Pierwszym modelem jest BV100. To wytwarzająca napięcie 3 V bateria mniejsza od monety. Ma wymiary 15 x 15 x 5 mm i jest zdolna do dostarczania 100 mikrowatów energii w wyniku rozpadu promieniotwórczego. Konkretnie rozpadowi podlega izotop niklu, co ma być rozwiązaniem bezpiecznym – wolnym od emisji promieniowania oraz generowania toksycznych chemikaliów.

Aktualne plany zakładają, że do 2025 r. powstaną baterie o mocy 1 W. Według Chińczyków baterie tego typu mogłyby być łączone szeregowo, aby uzyskać większą moc – taką, jakiej potrzebują nowoczesne urządzenia. Na razie powstał prototyp, który jest już gotowy na to, by wejść do masowej produkcji, jak podaje serwis Android Central.

Telefon z atomową baterią. Czy to bezpieczne?

Choć miniaturyzacja energii atomowej nie jest nowym pomysłem, to dotąd nie decydowano się na wdrożenie takich rozwiązań w elektronice użytkowej. Powód był prosty: ryzyko związane z wykorzystywaniem radioaktywnych pierwiastków, takich jak pluton. Eksperci z firmy Betavolt przekonują jednak, że ich rozwiązanie jest bezpieczne: zapewnia to rozpadający się izotop niklu w połączeniu z diamentowym półprzewodnikiem. Efekt jest taki, że nikiel-63 bardzo powoli zamienia się w miedź.

Budowa baterii atomowej © Betavolt Technology

Równocześnie warstwowa konfiguracja sprawiać ma, że bateria nie będzie ulegać zapłonowi ani też nie dojdzie do jej eksplozji. Co więcej, niestraszne są jej nawet ekstremalne temperatury: od -60 do 120 stopni Celsjusza. To zdecydowanie lepsze wartości niż to, czym mogą pochwalić się obecnie używane akumulatory.

Wojciech Kulik, dziennikarz Wirtualnej Polski