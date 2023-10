Przełomowe akumulatory. Pięć razy lepsze za połowę ceny

Symbolem, a zarazem motorem tej rewolucji ma być akumulator litowo-siarkowy : w skrócie Li-S. Jego nową konstrukcję opracowano na Uniwersytecie Monash w Melbourne. Odpowiedzialni za to naukowcy przedstawili imponujący pakiet atutów w porównaniu do najpopularniejszych obecnie akumulatorów litowo-jonowych.

Australijscy naukowcy przekonują, że opracowane przez nich akumulatory litowo-siarkowe są o połowę tańsze, a zarazem pięciokrotnie bardziej pojemne niż obecnie używane akumulatory litowo-jonowe. Już samo to brzmi jak Święty Graal, którego szukano od lat. Do tego dochodzi zaś większa żywotność.

Jak udało się to osiągnąć? Naukowcy z Uniwersytetu Monash postanowili zmniejszyć ilość litu na korzyść siarki. Do tego wprowadzili anodę z folii litowej pokrytej nanoporowatą powłoką polimerową – niedrogą, a zarazem zapewniającą wysoką pojemność. Opisywał to serwis Recharge.