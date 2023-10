ATACMS już w Ukrainie? USA miały potajemnie wysłać pociski

Chociaż administracja USA nie potwierdziła oficjalnie tych doniesień, prezydent Joe Biden sugerował, że są one prawdziwe . "Rozmawiałem z Zełenskim i wszystko, o co prosił, załatwiliśmy" - powiedział, odpowiadając na pytanie na ten temat.

Pociski taktyczne MGM-140 ATACMS (Army TACtical Missile System) to broń precyzyjnego rażenia o zasięgu wynoszącym od 25 do nawet 300 km. Podobnie jak GMLRS, jest to pocisk kierowany, który może uderzać z bardzo dużą precyzją. W praktyce ATACMS-y to pokaźne rakiety o długości czterech metrów i masie przekraczającej półtorej tony, które opracował i produkuje koncern Lockheed Martin.