Astmatycy wyczuwają zbliżającą się burzę. I to jeszcze kilka dni wcześniej

W Polsce na astmę cierpi ponad trzy miliony osób. Według badań, ta liczba ma stale rosnąć w kolejnych latach. Astma to przewlekła choroba wpływająca na oskrzela, które zajmują się pobieraniem i oddawaniem powietrza. Podczas ataku zwężają się, co utrudnia oddychanie. W przypadku łagodnej astmy potrwa to tylko kilka minut. Ale poważniejsze ataki mogą trwać nawet godziny lub dni i wymagają pomocy medycznej.

Chmury burzowe zasysają maleńkie ziarna pyłku. Gdy te wchłoną pewną ilość wody, rozdrabniają się na jeszcze mniejsze ziarna. Te z kolei nie spadają wraz z deszczem, ale dostają się do wiatru, co sprawia, że dużo szybciej trafiają do organizmu. I to może prowadzić nawet do poważnych ataków astmy. Więc jeśli kiedyś czuliście się gorzej przed burzą, to zupełnie nieprzypadkowo.