Asteroida przeleci blisko Ziemi. Jest większa od Statui Wolności

Jak wynika z informacji przekazanych przez amerykańską agencję komiczną, obiekt o nazwie 2021 NY1 znajdzie się w odległości około 193 mln km od Słońca. Od naszej planety będzie go z kolei dzielił dystans ok. 1,56 mln km. Naukowcy podkreślają, że jest to wartość ok. 4-krotnie większa niż odległość pomiędzy Ziemią i Księżycem.