Elon Musk żartuje z Joe Bidena. Miliarder nawiązuje do misji SpaceX

W sobotę, 18 września br. z powodzeniem zakończyła się misja Inspiration4 SpaceX. Statek Crew Dragon po trzech dniach na orbicie okołoziemskiej bezpiecznie powrócił na Ziemię. Misja miała wyjątkowy cel. Była okazją do zebrania środków finansowych dla Szpitala Dziecięcego St. Jude. Jak donosi CNBC, do soboty udało się zgromadzić 160,2 miliona dolarów, a Elon Musk zobowiązał się, że dołoży jeszcze 50 milionów dolarów, co łącznie daje 210 milionów dolarów na szczytny cel.