Armia USA z nową amunicją dalekiego zasięgu? Jest oficjalny komunikat

US Army jest szczególnie zainteresowana amunicją dalekiego zasięgu, w którą zostałyby wyposażone przyszłe samoloty rozpoznawcze. Nowy system uzbrojenia miałby zwalczać różne typy celów, w tym m.in. zintegrowane systemy obrony powietrznej oraz lekko opancerzone systemy węzłów dowodzenia.

Nowa broń ma być zdolna do zwalczania ruchomych oraz nieruchomych celów zarówno w dzień, jak i w nocy, niezależnie od warunków pogodowych. Zasięg amunicji powinien być większy niż 30 kilometrów .

Armia USA się zbroi

Nowa amunicja dalekiego zasięgu nie jest jedynym priorytetem armii Stanów Zjednoczonych. Tamtejsze siły powietrzne właśnie potwierdziły rozpoczęcie prac nad budową bezzałogowego statku powietrznego zdolnego do przenoszenia pocisków powietrze-powietrze .

Zdaniem ekspertów opracowanie bezzałogowca zdolnego do przenoszenia pocisków powietrze-powietrze wiąże się z rewolucją w podniebnej walce. Jeżeli którejś z wyżej wymienionych firm uda się opracować ten nowoczesny pojazd, to będzie on miał ogromny wpływ na zwiększenie skuteczności oraz wydłużenie zasięgu ataku USAF przy jednoczesnej ochronie załogowych samolotów bojowych.