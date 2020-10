Armia USA prezentuje UH-60V Black Hawk. Ulepszone śmigłowce rozpoczynają służbę

Sikorsky UH-60 Black Hawk to średni wielozadaniowy amerykański śmigłowiec transportowy i wsparcia piechoty. Pierwszy lot maszyny miał miejsce 17 października 1978 roku, a niecały rok później, śmigłowce weszły do służby w 101. Dywizji Powietrznodesantowej.

Legendarne maszyny mają już swoje lata, jednak wciąż odgrywają ważną rolę w armii Stanów Zjednoczonych. Wszystko za sprawą licznych ulepszeń i modernizacji. Najnowsza wersja śmigłowca trafiła właśnie do służby.

Sikorsky UH-60V Black Hawk w odmianie noszącej nazwę Victor, to unowocześniona wersja dotychczas używanego modelu L. Celem modernizacji było zbliżenie możliwości śmigłowca do tego, co oferuje obecnie wersja M.