Sztuczna inteligencja mówi o przyszłości. I są to dziwne przepowiednie

Algorytm GPT-3 – czym jest?

Czym w ogóle jest GPT-3? GPT to skrót od Generative Pre-trained Transformer, czyli generatywny przetrenowany transformator. GPT działa, jak każdy inny model uczenia maszynowego – szuka powtarzalnych wzorów w zestawie danych, co ma umożliwić przewidzenie rezultatu wprowadzenia nowych, nieznanych dotychczas informacji.

Jak tłumaczy to portal "oiot.pl", "jeśli wpiszesz słowo woda w GPT-3, system ten wie, że bardziej prawdopodobnym następstwem tego wyrazu są słowa mineralna lub gazowana, a nie komputerowa". O ile dla nas, ludzi, to oczywiste, to algorytm musi się tych zależności po prostu "nauczyć".

Portal pisze też, że to, co wyróżnia GPT-3 to skala działania – "posiada on aż 175 miliardów parametrów, czyli połączeń pomiędzy neuronami w sieci", a także "stworzony został z użyciem prawdziwego giganta wśród baz", czyli posiada dostęp do ogromnej liczby danych.