Ariane 6 w Gujanie Francuskiej. Czeka na montaż

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) poinformowała o przybyciu nowej rakiety nośnej Ariane 6 do Gujany Francuskiej. Rakieta ta ma zostać zmontowana w Gujańskim Centrum Kosmicznym, gdzie znajduje się Europejski Port Kosmiczny. Wspomniana rakieta, która jest produktem pracy kilkuset firm z 13 krajów, ma na celu zapewnić Europie niezależność w dostępie do orbity okołoziemskiej. Zastąpi ona poprzednią wersję, Ariane 5.

Ariane 6 to ogromna konstrukcja o wysokości 60 metrów, składająca się z dwóch głównych stopni zasilanych ciekłym wodorem. W zależności od wariantu, rakieta będzie współpracować z dwoma lub czterema boosterami na paliwo stałe. Mniejszy wariant rakiety jest w stanie wynieść ponad 10 ton na niską orbitę okołoziemską i 4,5 tony na geostacjonarną, podczas gdy silniejszy wariant może wynieść odpowiednio ponad 20 i 11,5 tony.

Jednym z najważniejszych aspektów projektu Ariane 6 jest jej uniwersalność. Przestrzeń ładunkową zaprojektowano tak, aby rakieta mogła wynosić ładunki o różnym ciężarze i rozmiarze. Ariane 6 poradzi sobie doskonale z satelitami obserwacyjnymi, naukowymi, meteorologicznymi, telekomunikacyjnymi czy nawigacyjnymi. Dzięki specjalnym adapterom, do głównego, dużego ładunku będzie można dołączać mniejsze, na przykład niewielkie satelity. Takie ulepszenie pozwoli wyraźnie zmniejszyć koszty.

Co więcej, rakieta Ariane 6 będzie mogła dotrzeć na kilka orbit podczas jednego lotu, umieszczając na nich kolejne satelity.

Do Gujany Francuskiej rakieta Ariane 6 dotarła na pokładzie nowego statku ESA – Canopée. Statek ten został specjalnie zaprojektowany do przenoszenia Ariane 6 i w serii rejsów przewiózł jej kolejne elementy. Na przykład, podczas ostatniego rejsu, drugi stopień rakiety został załadowany na statek w Bremen, a pierwszy stopień – we francuskim Le Havre.