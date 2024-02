Polskie ramię robotyczne trafi na Księżyc. Sprawdzi się w różnych misjach

Projekt Argonaut ma na celu stworzenie wszechstronnego lądownika księżycowego, który będzie miał wiele zadań. Będzie on odpowiedzialny za dostarczanie ładunków i infrastruktury niezbędnej do budowy baz księżycowych, przeprowadzanie badań naukowych oraz rozmieszczanie łazików i stacji energetycznych na powierzchni Księżyca.

Argonaut będzie mógł przetransportować na Księżyc platformę ładunkową o masie do 2100 kg, ale może również funkcjonować jako zestaw przetrwania dla astronautów. Eksperci ESA podkreślają, że jest to szczególnie ważne w sytuacji, kiedy członkowie misji Artemis jako pierwsi ludzie będą przebywać na naszym satelicie w księżycową noc. Trwa ona 14 ziemskich dni, a temperatura na powierzchni spada wtedy do -150 st. C.