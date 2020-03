Arechin. Producent leku zwiększa możliwości produkcyjne i zobowiązuje się dostarczyć lek do szpitali

Arechin to polski lek dopuszczony do stosowania w leczeniu wspomagającym dla osób chorych na COVID-19. Jego producent zobowiązał się, że dostarczy produkt z Agencji Rezerw Materiałowych do szpitali, aby mogły zacząć wykorzystywać go w leczeniu chorych na koronawirusa.

Arechin jako lek wspomagający leczenie koronawirusa. (East News, Fot: Lukasz Szelag/REPORTER)