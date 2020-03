Archeolodzy natrafili na "niezwykle cenne znalezisko" w Poznaniu. Szukali śladów jednego z największych kościołów

Plac Kolegiacki to wyjątkowy obszar prac archeologicznych. Na jego terenie kryje się wiele wartościowych przedmiotów z dawnych czasów. Teraz badacze natrafili na mur, który najprawdopodobniej stanowił część prezbiterium dawnej kolegiaty. Oprócz niego znaleziono wiele innych zabytków.

Wartościowe odkrycia

- To dla nas niezwykle cenne znalezisko. Wszystkie źródła podają, że na przełomie XVIII i XIX w kolegiata została doszczętnie rozebrana. Mieliśmy więc uzasadnione obawy, że nie znajdziemy dobrze zachowanych murów obwodowych świątyni. Choć swego czasu kolegiata była najwyższym kościołem w Polsce, do chwili obecnej nie zachowały się jej plany. Dlatego każdy szczegół pozwalający nam określić, w którym miejscu dokładnie się znajdowała, jest bezcenny. Ten mur cieszy nas szczególnie, bo prawdopodobnie wyznacza nam zasięg najważniejszej części kościoła: prezbiterium. To w nim stał ołtarz, w nim były też krypty najbardziej zamożnych patrycjuszy miejskich - bo należy pamiętać, że kolegiata była kościołem, w którym chowano tylko najważniejszych poznaniaków – przekazał prof. Marcin Ignaczak.