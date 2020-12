Apple Music, YouTube Music i Tidal - oto jak, sprawdzić swoje muzyczne podsumowanie roku

Spotify Wrapped 2020 to jedna ciekawszych funkcji serwisu, na którą co roku czekają użytkownicy. Podsumowanie roku niesie ze sobą wiele miłych wspomnień, a często i zaskoczeń. Poza tym otrzymujemy kilka zupełnie nowych playlist, stworzonych na podstawie naszego gustu w minionym roku oraz możemy sprawdzić, czego najchętniej słuchali inni.

Co z tymi, którzy korzystają z Apple Music, YouTube Music, Tidal lub innej usługi strumieniowego przesyłania muzyki? Podpowiadamy, jak sprawdzić, jak kształtował się nasz gust muzyczny w innych popularnych aplikacjach.

Jak podsumować swój rok w Apple Music?

Apple Music ma podobną funkcję do Spotify Wrapped, która nazywa się 2020 Replay i możesz uzyskać do niej dostęp w każdej chwili, nie tylko w grudniu. W tym celu wystarczy:

Podsumowanie roku w YouTube Music

YouTube Music ma z kolei swoją usługę "Music Year in Review", która zawiera playlistę z najczęściej odtwarzanymi utworami. Powinna być widoczna na głównym ekranie aplikacji i być zatytułowana "Mój rok 2020". Playlistę możemy dodać do swojej kolejki lub pobrać, by odsłuchać później.