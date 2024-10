Ok, rozumiem

Apel GIS do grzybiarzy. Tych grzybów lepiej nie zbierać

Nie należy zbierać grzybów na terenach popowodziowych – przekazał Marek Waszczewski, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego. Jak wyjaśnił, fala powodziowa niosła ze sobą różne zanieczyszczenia, które mogły zostać przez nie wchłonięte. Oznacza to, że zjedzenie takiego grzyba niesie ryzyko, że razem z nim spożyjemy np. metale ciężkie, szkodliwe dla ludzkiego organizmu.

Trwa sezon na grzyby, których obecnie w lasach nie brakuje. Zbierając je warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Nie należy zbierać grzybów trujących, ale też takich, których nie znamy i mamy problem z ich identyfikacją. Główny Inspektorat Sanitarny zwraca również uwagę na zagrożenia związane ze zbieraniem grzybów na terenach powodziowych. Jak się bowiem okazuje, żywioł niósł ze sobą różne zanieczyszczenia, które z łatwością mogły do nich przeniknąć. Wśród nich wymienia się metale ciężkie, szkodliwe dla ludzkiego zdrowia.

Metale ciężkie szkodliwe dla ludzi

Metale ciężkie to pierwiastki chemiczne o stosunkowo dużej masie atomowej i wysokiej gęstości, które mogą być toksyczne lub szkodliwe dla ludzkiego zdrowia nawet w niewielkich ilościach. Do najbardziej znanych metali ciężkich zalicza się rtęć, kadm, ołów, arsen oraz chrom. Ekspozycja na metale ciężkie może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Długotrwałe narażenie na wysokie poziomy metali ciężkich może prowadzić do uszkodzeń układu nerwowego, krążenia oraz nerek. Eksperci zwracają uwagę, że kadm jest szczególnie toksyczny dla nerek, a także wpływa negatywnie na układ kostny. Z kolei rtęć może powodować zaburzenia neurologiczne i uszkodzenia mózgu. Co ciekawe, metale ciężkie są w stanie przedostawać się do naszego organizmu poprzez powietrze, wodę oraz żywność.

Metale ciężkie w grzybach

Grzyby, mimo swoich walorów smakowych i odżywczych, mają zdolność do akumulacji metali ciężkich z gleby, w której rosną. Dotyczy to szczególnie gatunków takich jak boczniaki, kurki i borowiki. Metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, rtęć czy arsen, mogą przedostawać się do grzybów również poprzez wodę, czy powietrze i w efekcie kumulować się w ich tkankach.

