Badania genetyczne pewnego gatunku ośmiornic doprowadziło naukowców do ponurych prognoz na temat Antarktydy. Poszukując wskazówek na temat ewolucji pokrywy lodowej tego kontynentu, zespół kierowany przez biolożkę generyczną, Sally Lau donosi, że już niebawem pokrywa lodowa Antarktydy zapadnie się,

Ośmiornice z gatunku Turquet zamieszkują rejon Antarktydy od około 4 milionów lat i wiele z tego powodu przeszły. Z ich genów wynika, że pierwotnie odizolowane zdołały przez kilka tysięcy lat krzyżować się z innymi małymi ośmiornicami. To "okienko genetyczne" zamknęło się jednak i ośmiorniczki ponownie musiały liczyć tylko na siebie.

Po raz pierwszy pokrywa lodowa ustąpiła w epoce środkowego pliocenu, około 3–3,5 miliona lat temu. Po raz drugi tory wodne musiały być dostępne w okresie ostatniego interglacjału, od 129 do tysięcy do 116 tysięcy lat temu. Nie jest to jednak bez znaczenia dla współczesności.