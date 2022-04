Anonymous pochwalili rolnika. Wyjaśnił jak holować czołg za pomocą traktora

Komentujący przypomina nam, że warto nauczyć się rozpoznawać główne kategorie porzuconych pojazdów pancernych. Pomoże to ocenić, czy ciągnik ma wystarczającą moc do holowania pojazdu. – Niemal każdy sprzęt wojskowy ma gotowe punkty mocowania do holowania. W pojeździe holowanym bieg jest ustawiany w pozycji neutralnej, a pojazd gąsienicowy toczy się prawie tak samo łatwo, jak pojazd kołowy" – wyjaśnia.