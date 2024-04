Amerykańskie śmigłowce nad Rosją? W sieci pojawiło się wymowne nagranie

Jak donosi Dialog, film nagrała rosyjska straż graniczna, następnie jego fragmenty zaczęły pojawiać się w sieci. Nagranie ma pochodzić z 14 marca br. z okolic rosyjskiej wsi Kozinka, położonej niedaleko granicy z Ukrainą. To w tym regionie doszło do zaciętych walk pomiędzy walczącymi po stronie Kijowa rosyjskimi jednostkami m.in. Legionem "Wolność Rosji", Rosyjskim Korpusem Ochotniczym i Batalionem Syberyjskim a rosyjskimi żołnierzami.

Nie jest jasne, ile śmigłowców UH-60 Black Hawk posiada Ukraina. Na pewno są to dwie maszyny, które na jednym z nagrań pokazał Wywiad Wojskowy Ukrainy (GUR). Materiał ujrzał światło dzienne po tym, jak Rosjanie zaczęli rozpowszechniać informacje jakoby udało im się zestrzelić UH-60 Black Hawk z 20 ukraińskimi żołnierzami na pokładzie.

Wiele wątpliwości budzi też to, skąd i kiedy Ukraińcy pozyskali śmigłowce UH-60 Black Hawk. Serwis Popular Mechnic zwraca uwagę na doniesienia ABC News z kwietnia 2023 r. Zgodnie z nimi Ukraina zebrała 6 milionów dolarów na zakup samolotu " od prywatnego sprzedawcy ". Najprawdopodobniej była nim firma Ace Aeronautics lub pośredniki między firmą a ukraińskim rządem.

Pięć śmigłowców UH-60 Black Hawk na sprzedaż oferuje też firma JetLease z Florydy. Na ich pozyskanie Ukraińcy potrzebowaliby jednak znacznych środków finansowych. Warto również wspomnieć o czeskiej inicjatywie "Prezent dla Putina" . Jej celem jest zebranie środków na zakup i przekazanie Ukrainie śmigłowca UH-60 Black Hawk. Do tej pory udało się zebrać ponad 1,5 mln dolarów. Na zakup używanej maszyny z lat 80. potrzeba jednak 4,5 miliona dolarów.

UH-60 Black Hawk to średni śmigłowiec transportowy i wsparcia piechoty opracowany przez amerykańskie przedsiębiorstwo Sikorsky Aircraft Corporation. Służy amerykańskiej armii od 1979 r., a jego liczne wersje trafiły też do użytkowników na innym świecie. Co ciekawe, śmigłowce Black Hawk w wariancie S-70i Black Hawk są produkowane w Polsce w zakładzie PZL Mielec. Polska jest też jednym z użytkowników tych śmigłowców.