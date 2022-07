Amerykański wywiad wystrzelił rakietę z tajemniczym ładunkiem

Rakieta wystartowała o godzinie 2:30 czasu lokalnego (8:30 CET). Umieszczenie satelity NROL-162 na orbicie okołoziemskiej nastąpiło dopiero po godzinie lotu. Start przygotowało i przeprowadziło amerykańskie przedsiębiorstwo Rocket Lab, wykorzystując własną rakietę Electron , umożliwiającą wyniesienie na orbitę okołoziemską do 300 kg ładunku . Inżynierowie wyposażyli rakietę w dodatkowy, trzeci stopień z silnikiem wspomagającym Curie.

Rocket Lab to prywatna amerykańska firma zajmująca się konstruowaniem i produkcją pojazdów kosmicznych. Obecnie pracuje ona nad nową, innowacyjną rakietą Neutron, która ma umożliwić wynoszenie na orbitę do 1,5 tony ładunku, a to wszystko przy możliwości wielokrotnego wykorzystania większości komponentów rakiety.