Amerykański wyścig o broń hipersoniczną. Wyboista droga do celu

Jak już informowaliśmy, broń LHRW to naziemny system tworzony m.in. przez pocisk hipersoniczny, sprzęt transportowy, systemy wsparcia, a także system kontroli ognia. Zasięg LHRW ma wynosić ok. 3000 km, a wystrzelony pocisk ma poruszać się z prędkością ponad 5 Ma, czyli ok. 6000 km/h. Amerykanie dążą, aby pociski Dark Eagle były w stanie dotrzeć na szczyt atmosfery ziemskiej i pozostać tuż poza zasięgiem systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej wroga, dopóki nie będą gotowe do uderzenia. W taki sposób przeciwnik do ostatniej chwili nie będzie miał pewności co do celu ataku, a możliwość jego reakcji zostanie znacząco ograniczona.