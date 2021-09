Amerykański superśmigłowiec. Pierwszy seryjny CH-53K King Stallion dla marines

CH-53K King Stallion: stary wygląd, nowa technologia

Choć nowe śmigłowce są wizualnie podobne do znacznie starszych maszyn Sikorsky CH-53 Sea Stallion i Sikorsky CH-53 Super Stallion, i są nazywane ich wersją rozwojową, w praktyce to niemal zupełnie nowe konstrukcje. Wprawdzie zachowano zbliżone w stosunku do poprzedników wymiary, co ułatwi obsługę nowych maszyn, jednak CH-53K King Stallion mają szerszą i pojemniejszą ładownię.