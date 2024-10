Amerykański generał o armii Putina. Jest inaczej, niż mogłoby się wydawać

Szacunki zachodniego wywiadu wskazują, że do tej pory w Ukrainie zginęło lub zostało rannych ok. 600 tys. rosyjskich żołnierzy. Jak jednak uważa gen. Christopher Cavoli, "rosyjskie wojsko, które działa w Ukrainie, jak i uderzenia, które tam zadaje, należy postrzegać w kontekście całej jego struktury".

W trakcie wywiadu wojskowy wspomniał również o rosyjskich problemach z jakością sprzętu wojskowego, a także o tym, że jego część nie należy do najnowszych rozwiązań. Innym problemem Rosjan ma być korupcja wpływająca na szoklenie armii. Niezależnie od nich Rosja dalej planuje odbudowywać swoje siły lądowe i rozmieścić je wzdłuż granicy NATO. Jak zaznaczył gen. Cavoli: "To plan, który już wdrożyli i o którym rozmawiali. Musimy go traktować poważnie".