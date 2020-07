Amerykańska policja aresztowała czarnoskórych na podstawie technologii, która prawie zawsze się myli

Rozpoznawanie twarzy stosowane przez amerykańskie służby doprowadziło do niesłusznego aresztowania Roberta Juliana-Borchaka Williamsa. System stwierdził, że był obecny w nagraniu z kradzieży sklepu. Oprogramowanie błędnie wzięło go za podejrzanego, jednak nie ma w tym nic dziwnego.

System rozpoznawania twarzy prawie zawsze się myli

James Craig, szef policji w Detroit zdradził kilka interesujących informacji na temat wykorzystywanego przez tamtejsze służby oprogramowania do wykrywania twarzy. Technologia opracowana przez firmę DataWorks Plus w 96 proc. przypadków błędnie identyfikuje potencjalnego przestępcę.

Dyrektor naczelny DataWorks Plus, Todd Pastorini, zwraca uwagę na samo użycie systemu. Najlepiej sprawdza się do wyszukiwania większej grupy podejrzanych i nie nadaje się do bezpośredniego wskazywania sprawcy. Poza tym dokładność wyników zależy też od jakości próbek. Z tego względu firma nie zbiera statystyk na temat dokładności algorytmów w realnym zastosowaniu.