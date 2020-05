Manurhin MR 73 – rewolwer snajperski. Niezwykła broń francuskich antyterrorystów z GIGN

Jak wygląda broń przeznaczona do precyzyjnego strzelania na znaczne odległości? Stereotypowa "snajperka" (darujmy sobie w tym miejscu analizę różnic pomiędzy bronią snajperską i wyborową) ma zazwyczaj długą i ciężką lufę, duże możliwości dopasowania do budowy ciała użytkownika, a do tego pokaźnej wielkości przyrządy celownicze.