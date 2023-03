Amerykanie potwierdzili. Ukraińskie siły zbrojne korzystają z JDAM-ER

Hecker, dowódca Sił Powietrznych USA w Europie i Afryce (USAFE-AFAFRICA) podczas spotkania z dziennikarzami, które odbyło się 6 marca w ramach Air and Space Forces Association's Warfare Symposium w Aurora, w stanie Kolorado potwierdził, że Ukraina korzysta z JDAM-ER, czyli laserowych zestawów naprowadzania o wydłużonym zasięgu. Hacker zaznaczył jednak, że Ukraińcy dysponują ograniczoną liczbą JDAM-ER.

Jak wyjaśniał już Przemysław Juraszek, JDAM wprowadzono do służby pod koniec lat 90. XX wieku. Są one zestawami, w skład których wchodzą moduł naprowadzania wykorzystujący kombinację nawigacji GPS i nawigacji inercyjnej, a także sekcja ogonowa z powierzchniami sterowymi. Dołącza się je do standardowych bomb ogólnego przeznaczenia lub penetrujących, dzięki czemu w prosty i stosunkowo tani sposób z broni niekierowanej tworzy się broń precyzyjnego rażenia.