Amerykanie odtajnili nagranie z B-52. Ten scenariusz nigdy się nie sprawdził

Materiał nr 5363 powstał w 1960 r. i do tej pory miał tajny charakter. Jak donosi serwis The Aviationist, w ostatnim czasie amerykańskie Archiwa Narodowe zdecydowały się na jego upublicznienie razem z innymi filmami o charakterze szkoleniowym i reportażami przygotowanymi przez Dowództwo Lotnictwa Strategicznego (ang. Strategic Air Command, SAC) w latach 60. XX wieku. Materiał nosi tytuł "Efekty jądrowe podczas misji dostawczych SAC" i przedstawia misję bombowca B-52 , który udał się nad Związek Radziecki z zadaniem zniszczenia konkretnego celu.

Oczywiście jest to nagranie o charakterze fikcyjnym, które, jak przekonuje NARA, miało na celu zapoznanie pilotów SAC i członków załóg z niszczycielskimi skutkami detonacji broni jądrowej oraz ze szczegółowymi planami opracowanymi przez dowództwo, aby pomóc załogom uniknąć niebezpieczeństw związanych z poruszaniem się po nuklearnym pole bitwy. Lektor na filmie zapewnia, że SAC uwzględnił potencjalny wpływ wybuchów na załogi samolotów i przygotował "wykonalny plan każdego lotu do i z obszaru docelowego". Dodał, że załogi mogą bezpiecznie wrócić do domu, jeśli będą ściśle przestrzegać planu lotu.