Amerykanie nie ufają, że tornada mają związek ze zmianami klimatu

Badacze z Oregon State University (USA) na łamach "Climatic Change" opisali swoje niedawne badanie, które mierzyło zaufanie społeczne do przypisania zmianom klimatycznym pięciu typów zdarzeń: pożarów, upałów , ulewnych opadów deszczu oraz powodzi, tornad i huraganów. Respondenci (w sumie 1071 osób) musieli ocenić swoją pewność w tym temacie w skali od 1 do 5. W ankiecie zapytano ich także, czy osobiście doświadczyli jakichkolwiek negatywnych skutków wymienionych zjawisk pogodowych.

Naukowcy uważają, że wyniki otrzymane można wytłumaczyć m.in. tym, że upały odczuwa dziś każdy z nas. Także ogromne pożary, do których dochodzi w ostatnich latach w Kanadzie i Kalifornii, dotykają (w postaci pyłów unoszących się w powietrzu) nawet osoby mieszkające tysiące kilometrów od płonących terenów. Za to huragany, tornada i powodzie w USA dotyczą stosunkowo wąskiego grona osób.

"Choć istnieje coraz więcej naukowych dowodów przypisujących ekstremalne zdarzenia zmianom klimatycznym, to nadal mało wiemy, co myśli na ten temat społeczeństwo – mówi prof. Hilary Boudet, współautorka badania z College of Liberal Arts Oregon State University. - Ta praca pomaga lepiej to zrozumieć, co jest bardzo istotne, ponieważ postrzeganie tej zależności kształtuje indywidualne zachowania i wsparcie polityczne".