Mimo protestów rolników Polacy wciąż chcą zmian w rolnictwie. A ochrona klimatu to dobra inwestycja

Choć większość osób w Polsce krytykuje Europejski Zielony Ład, wciąż chcemy by był wdrażany - tyle że w zmienionej wersji. W ciągu roku nie zmieniła się też liczba osób, dla których przeciwdziałanie zmianie klimatu to dobra inwestycja publicznych pieniędzy. To jedne z ciekawszych wniosków z badania przeprowadzonego przez More in Common Polska.