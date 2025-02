Ambitne plany Rosjan. To "wierzchołek góry lodowej"

Brytyjski think tank Royal United Services Institute (RUSI) opublikował nowy raport dotyczący obecnej sytuacji na froncie w Ukrainie. Jak zauważa ukraiński portal Defense Express, według autorów raportu Rosja planuje wyprodukować aż 75 tys. bomb z rodziny KAB w 2025 r. Ale to tylko "wierzchołek góry lodowej" - czytamy.

Z dokumentu RUSI wynika, że Rosja planuje w 2025 r. zwiększyć produkcję bomb kierowanych do 75 tys. sztuk. To o 50 proc. więcej niż w 2024 r., kiedy to planowano wyprodukować 50 tys. bomb.

Wyzwania dla ukraińskich sił zbrojnych

Defense Express zauważa, że zwiększenie produkcji bomb kierowanych przez Rosję oznacza wzrost presji na ukraińskie pozycje. Obecnie z powodu ciągłego ostrzału ukraińskie siły nie mogą budować umocnień bliżej niż 7 km od linii frontu. Dodatkowo drony armii rosyjskiej stanowią poważne zagrożenie, zmuszając do trzymania czołgów i pojazdów opancerzonych w odległości co najmniej 3 km od frontu.

Rola dronów i artylerii

Analitycy zwracają też uwagę na problem, jakim są drony. Odgrywają one kluczową rolę w rozpoznaniu, mogąc operować na głębokości od 3 do 15 km od linii frontu, jednak ich skuteczność zależy od umiejętności dowódców. W raporcie RUSI podkreślono natomiast, że w sprzyjających warunkach artyleria (jak 155-mm pociski BONUS) może być bardziej efektywna niż drony.

Raport wskazuje dodatkowo na problemy logistyczne związane z dostarczaniem amunicji. Z powodu dominacji dronów, zaopatrzenie odbywa się w krótkich "oknach czasowych", co prowadzi do sytuacyjnego deficytu amunicji. Często brakuje ładunków miotających, co uniemożliwia prowadzenie ognia, mimo wystarczającej ilości pocisków.

Bomby z serii KAB

Wyjaśnijmy, że wspomniane bomby z serii KAB, których produkcję chcą zwiększyć Rosjanie, zostały zaprojektowane w różnych wersjach, które różnią się wyposażeniem i masą. Powstały jako rozwinięcie modelu FAB-500 i mają szeroki wachlarz zastosowań w operacjach bojowych. Jedna z odmian, KAB-500L, jest wyposażona w system laserowego naprowadzania i zawiera około 450 kg materiałów wybuchowych.