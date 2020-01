Amazon Prime Video przez pół roku za darmo w Play. Zobacz nowy Star Trek: Picard

HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video… Platform streamingowych dostępnych w Polsce jest coraz więcej. Operator sieci Play zaczął współpracę z Amazon. Abonenci mogą przez pół roku cieszyć się bez dodatkowych opłat serwisem Amazon Prime Video.

Jeśli rozważacie przejście do Play lub przedłużenie abonamentu w tej sieci, to bardzo przyjemny bonus. Przez sześć miesięcy nielimitowany dostęp do zasobów serwisu Amazon Prime Video nie będzie wiązał się z dodatkowym opłacaniem tej usługi. Operator oferuje też swoją telewizję Play Now, a jakiś czas temu przeprowadzał z Netflixem akcję promocyjną na podobnych zasadach dla abonamentowych klientów ofert internetowych ze swojej sieci.