Jeff Bezos zaczyna pobyt w Indiach. Szef Amazon musi stawić czoła protestom

Coroczne wydarzenie Smbhav nie może odbyć się bez dyrektora generalnego Amazon. Jeff Bezos rozpoczął swoją podróż do Indii. Już jutro czekają go pierwsze spotkania. Lokalni przedsiębiorcy i organizacje nie są zadowoleni z jego działalności.

Organizowane przez Amazon Smbhav ma pomagać w nawiązywaniu kontaktu z małymi i średnimi firmami w Indiach. Są ich miliony, więc to gra warta świeczki. Koncern Bezosa był wielokrotnie krytykowany za działanie na szkodę lokalnych mniejszych firm, ale według rzecznika, Amazon nie ma sobie nic do zarzucenia i działa zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Jeff Bezos musi zmierzyć się z problemem. Jego firma stoi w ogniu krytyki

Amazon i jego rywal Flipkart zostali zmuszeni do zmian w prowadzeniu swoich działalności po tym, jak Indie wprowadziły nowe prawo dotyczące zasad handlu w sieci pod koniec 2018 roku. Przepisy mają stawiać bardziej na lokalnych przedsiębiorców, ale według organizacji The Confederation of All India Traders (CAIT), która zrzesza handlowców i stowarzyszenia handlowe oraz Komisji ds. Konkurencji w Indiach (CCI), Amazon może potencjalnie naruszać przepisy i dalej działać na szkodę lokalnych przedsiębiorców.