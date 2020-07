Alphabet dostarczył 35 balonów nad Kenię. Zapewnią dostęp do internetu

Latający internet

Loon LLC, czyli spółka zależna Alphabet zapewnia dostęp do internetu na obszarach wiejskich i trudno dostępnych. Firma wykorzystuje do tego balony, unoszące się na dużych wysokościach w stratosferze - od 18 do 25 km. Dzięki nim chce stworzyć powietrzną, bezprzewodową sieć. Balony mogą działać do 100 dni.