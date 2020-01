Allegro Gadane to nowy serwis społecznościowy dla kupujących i sprzedawców

Największa platforma e-commerce w naszym kraju stworzyła specjalnie dla swoich użytkowników serwis społecznościowy. Allegro Gadane to może nie dosłownie klasyczne forum, ale najbliższej mu właśnie do takiej formy.

Na Allegro możemy korzystać z opinii kupujących o danych towarach - w końcu od pewnego czasu nie tylko oceniamy sprzedawców, ale i w wielu przypadkach możemy to zrobić z zakupionymi produktami. Poczytamy też artykuły ekspercie na najróżniejsze tematy, które mogą nam pomóc w wyborze chociażby sprzętu komputerowego, albo AGD i wielu więcej produktów.

Allegro to coś więcej niż ascetyczne miejsce wyłącznie do kupowania i sprzedaży. Decydenci platformy e-commerce wiedzą o tym i wprowadzają kolejne rozwiązanie. To portal społecznościowy Allegro Gadane, którym firma chwali się w ostatnim komunikacie.