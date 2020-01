WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Jak sprytnie kupować na Allegro? Garść porad, dzięki którym oszczędzisz czas i pieniądze Kupowanie na Allegro może być bardzo przyjemne, ale wiele osób zapomina o niektórych funkcjach czy możliwościach serwisu. Podpowiemy, co warto zrobić, żeby płacić mniej i szybciej docierać do przedmiotów, które nas interesują. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Na Allegro kupisz praktycznie wszystko. Warto poznać kilka trików, dzięki którym zakupy będą łatwiejsze. (Materiały prasowe) Aż 18 milionów Polaków co miesiąc korzysta z Allegro. Serwis jest wręcz synonimem zakupów w internecie, o czym świadczy nie tylko liczba użytkowników, ale też ofert, która w 2019 roku przekroczyła 130 milionów. Wydawać by się mogło, że każdy wie już, jak mądrze kupować na działającym od 20 lat w Polsce Allegro. To jednak niekoniecznie prawda. Sprawdź, czy sam wykorzystujesz wszystkie poniższe możliwości. Allegro Smart! To jedna z nowości na Allegro, bowiem usługa została wprowadzona w 2018 roku. To coś w rodzaju abonamentu na darmową dostawę. Płacąc 49 zł przy płatności za 12 miesięcy lub 8,99 zł przy płatności za 1 miesiąc, gwarantujemy sobie darmową przesyłkę za kupione przedmioty. I nieważne, czy chcemy skorzystać z kuriera, paczkomatów czy odbioru w punkcie. Co jednak istotne, darmowa dostawa obowiązuje przy zakupie za m.in. 40 zł od jednego sprzedawcy (100 zł, jeśli wybierzemy kuriera). Allegro Smart! pozwala również na darmowy zwrot produktów. Abonenci mają też dostęp do ofert przygotowanych specjalnie dla nich. Odpada więc nie tylko koszt przesyłki, liczyć można na dodatkowe zniżki. Oprócz tego Allegro przygotowuje specjalne wydarzenia, takie jak przedsprzedaż wejściówek na np. najbardziej rozchwytywane koncerty. Dzięki temu korzystający z Allegro Smart! mieli pierwszeństwo przy zakupie biletów na letnie występy Dawida Podsiadło w Gdańsku i Wrocławiu. Filtry i sortowanie Kupować tanio to kupować mądrze. Kiedy wiemy, co chcemy włożyć do wirtualnego koszyka, sprawa jest prosta. Ale nawet wtedy możemy sobie pomóc - wystarczy skorzystać z funkcji "Sortowanie", dzięki której najpierw pojawią nam się np. oferty z najniższą ceną lub też licytacje, które niedługo się kończą (lub wręcz przeciwnie - te, które będą widoczne jeszcze przez kilka dni). Dzięki temu w ostatniej chwili możemy zalicytować przedmiot, który dostępny jest w niezłej cenie, a nikt nie bierze udziału w aukcji. Allegro Podziel się Teoretycznie sytuacja nieco się komplikuje, gdy nie wiemy dokładnie, czego szukamy. Interesują nas buty na zimę albo koszula na lato. Po wpisaniu takich haseł wyświetlą nam się tysiące propozycji. To jak szukanie igły w stogu siana. Możemy łatwo sobie pomóc używając podkategorii, które usprawniają zakupy. Wybieramy interesujący nas rozmiar, rodzaj oferty (kup teraz bądź licytacja), stan produktu czy najważniejszą rzecz: przedział cenowy. Możemy skorzystać z gotowych widełek lub też wpisać własne preferencje. Przydatną funkcją jest również możliwość wpisania lokalizacji - zakupy od sprzedawcy z tego samego miasta dają szansę na odbiór osobisty, a więc odpadają opłaty związane z dostawą. Choć jeśli mamy Allegro Smart!, to nie musimy sobie więcej zawracać głowy tą kwestią. Pomocny i przydatny jest też fakt, że wyszukiwarka jest w stanie znajdować oferty pod kątem tematyki. Wystarczy wpisać "na prezent", a wyświetli się lista przedmiotów pasujących do okazji. Nawet wtedy, gdy informacji na ten temat sprzedający nie zamieścili. Odroczona płatność Wystrzałowa oferta, a na koncie pustki? Nagła promocja, na którą jednak nie możesz sobie pozwolić, bo to miesiąc ważnych wydatków? To już nie problem, za sprawą opcji "Odroczona płatność". Allegro pozwala opłacić zakupy (z wybranych kategorii) później - kupujący mają aż 30 dni na zapłatę. Sprzedawca od razu otrzymuje jednak pieniądze, dzięki czemu może normalnie zrealizować zamówienie. 30 dni to nie ostateczny termin - choć jedynie w tym czasie zakupy z odroczoną płatnością będą darmowe. Istnieje możliwość przedłużenia spłaty, ale wówczas trzeba liczyć się z dodatkowymi opłatami. Allegro Podziel się Przy pierwszej odroczonej płatności Allegro przeprowadza weryfikację. Trzeba podać swoje dane, w tym numer PESEL, i wyrazić zgodę na przekazanie ogólnych informacji dotyczących historii płatności na Allegro (takich jak wartość zakupów, liczba zakupionych przedmiotów czy waluta zakupów). Jeżeli jesteśmy godnymi zaufania klientami, możemy korzystać z odroczonej płatności. Spokojnie - weryfikacja trwa raptem kilka sekund. Monety Za sprawą Monet możemy obniżyć wartość naszego zamówienia. Wystarczy mieć ich 10, by kupiony przedmiot był tańszy o 10 zł. Zbiera się je podczas zakupów na Allegro, np. wybierając dostawę do punktu, który bierze udział w akcji, lub też kupując u sprzedawców, którzy oznaczają swoje oferty charakterystycznym "M". Szansą na oszczędności było korzystanie z mobilnej aplikacji Allegro. 10 Monet - a więc 10 zł - dostawało się za zainstalowanie i pierwszy zakup w aplikacji Allegro. Kolejnych 5 monet można było zgarnąć za polecenie znajomemu aplikacji mobilnej Allegro. Takich okazji trafia się więcej – trzeba je tylko śledzić. Monety ciekawie współpracują z aplikacją, ponieważ próg ich wykorzystania w trakcie zakupów jest niższy - wynosi 5, a nie 10 jak w przeglądarkowej wersji serwisu. A to oznacza, że robiąc zakupy na telefonie, możemy szybciej obniżyć wartość zamówienia. Ale warto mieć aplikację na telefonie nie tylko z powodu tych cenowych różnic. Inną ciekawą funkcją programu jest Tracking - możliwość śledzenia przesyłki zawsze jest pod ręką. Allegro Lokalnie Allegro Lokalnie to nowy serwis Allegro koncentrujący się na prywatnych sprzedających. Dzięki temu możemy kupować od osób, którzy mieszkają blisko nas. A co za tym idzie, możemy umówić się na odbiór przedmiotu i zapłacić z ręki do ręki. Brak kosztów wysyłki to nie jedyna szansa na oszczędności. Jako że ze sprzedającym kontaktujemy się najpierw na czacie, a potem spotykamy osobiście, istnieje szansa na negocjacje. Oszczędzają także sprzedający, bo Allegro Lokalnie jest bezpłatnym serwisem. Płaci się jedynie przy dodaniu ofert w stylu kup teraz lub licytacji - opłata wynosi wtedy 10 proc. ceny przedmiotu, ale nie więcej niż 50 zł.