Alior Bank ostrzega. Oszustwo na SMS wciąż groźne

Fałszywe wiadomości SMS wciąż są poważnym zagrożeniem, o czym przypomina swoim klientom Alior Bank. Oszuści wciąż znajdują nowe ofiary, wyłudzając dane logowania do bankowości środki finansowe.

Chociaż o oszustwach wykorzystujących wiadomości SMS w celu pozyskania danych logowania do bankowości internetowej czy środków finansowych jest głośno od dłuższego czasu, to wciąż nie brakuje ofiar tego typu przestępów. W zeszłym tygodniu pisaliśmy o przypadku mężczyzny, który w wyniku podobnego oszustwa stracił 18 tys. złotych .

- Takie działania mają na celu przejęcie konta (loginu oraz hasła) do bankowości, a następnie środków (...) - ostrzega bank. - Zabieg ten ma za zadanie dodać wraz z płatnością odbiorcę do listy zaufanych, co pozwoli na wykonywanie kolejnych przelewów bez potwierdzeń w przyszłości.

To jednak nie jedyna tego typu groźna sytuacja. Dzisiaj CERT poinformował, że oszuści przesyłają w mailach linki do fałszywych stron logowania do banków ING oraz Credit Agricole Bank Polska. Banki przypominają, że nigdy nie wysyłają odnośników do strony logowania w wiadomościach SMS ani w e-mailach i nie powinniśmy nigdy klikać w tego typu wiadomości.