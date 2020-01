WOŚP 2020 coraz bliżej. Przestępcy już polują na tych, którzy chcą pomagać

Przestępcy nie mają skrupułów i wykorzystują tych, którzy chcieliby pomóc innym. Zbliża się 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a oszuści już zaczynają działać.

Jak informuje CERT Orange, przestępcy podszywają się pod WOŚP i zachęcają do wpłaty. Zamiast pomóc potrzebującym, nasze pieniądze mogą trafić do oszustów. Podstawiona strona, przypominająca serwis bankowy, służyć może do wyłudzenia danych do konta lub też sprawi, że zapiszemy się do płatnej usługi.