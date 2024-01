Aktywność rosyjskiego lotnictwa. Ostrzeżenie dla Polaków

Bombowce Tu-95 MS to samoloty o zasięgu wynoszącym 10,5 tys. km. Rozpiętość skrzydeł pojazdu wynosi ok. 50 m. Jest on wyposażony w dwa działka pokładowe AM-23 i dwa dwulufowe działka GSz-23 kal. 23 mm. Tu-160 ma natomiast 54 m długości i prawie 57 m szerokości z rozłożonymi skrzydłami. Potrafi on rozpędzić się do 2200 km/h i pokonać dystans rzędu 12-13 tys. km, choć można go jeszcze wydłużyć dzięki możliwości tankowania w powietrzu.

Tu-22M3 to bombowce przeznaczone do wykonywania uderzeń bombowo-rakietowych na cele naziemne. Bazują one na konstrukcji samolotu Tu-22M, choć wprowadzono w nim pewne modyfikacje, by wyeliminować wady starszego modelu. Długość bombowca to 42,4 m, a maksymalna rozpiętość skrzydeł do 34,2 m. Maksymalna prędkość samolotu to 2300 km/h. Zasięg operacyjny samolotu to 7 tys. km. Tu-22M3 mogą być uzbrojone w kierowane i niekierowane bomby, a także w pociski manewrujące CH-15 (zasięg do 150 km), Ch-22 (zasięg do 500 km) oraz pociski Ch-37M2 Kindżał o zasięgu do 2 tys. km.