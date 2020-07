Zabili przypadkowego kelnera. Operacja "Gniew boży" i największa wpadka izraelskiego Mosadu

W 1972 roku palestyńscy terroryści z organizacji Czarny Wrzesień zaatakowali w Monachium izraelską drużynę olimpijską. Do wioski olimpijskiej fedaini dostali się z pomocą nieświadomych niczego amerykańskich sportowców, którzy widząc mężczyzn z marynarskimi torbami, uznali ich za imprezowiczów, którzy wyrwali się w nocy, by korzystać z uroków życia.

W torbach zamiast sprzętu sportowego były jednak kałasznikowy i "tetetki" , którymi – po wtargnięciu do kwater izraelskiej reprezentacji – Palestyńczycy sterroryzowali sportowców, biorąc 11 zakładników . Zażądali wypuszczenia przez Izrael palestyńskich więźniów, uwolnienia przez Niemcy terrorystów z Frakcji Czerwonej Armii, a także podstawienia samolotu i bezpiecznego przelotu do Kairu.

W bezładnej i nieskutecznej strzelaninie terroryści zabili jednego z policjantów, a na dodatek mieli dość czasu, by zabić zakładników, podpalając przy okazji śmigłowce, którymi dostali się na lotnisko. W sumie zginęło 17 osób : 11 Żydów, niemiecki policjant i pięciu z ośmiu porywaczy.

Do akcji ruszyły wyszkolone przez Mosad szwadrony śmierci.

Palestyna szybko stała się dla przywódców fedainów zbyt niebezpieczna. Część z nich przeniosła się do Libanu, gdzie zginęli. Inni wyjechali w różne rejony świata. Z podobnym skutkiem – ich ciała znajdowano na Malcie, w Rzymie czy w Paryżu.

Jego śladami ruszyła grupa agentów Mosadu. Ci od samego początku zachowywali się tak, jakby grali w komedii o szpiegach – nieudacznikach. Sam fakt, że do małego miasteczka przybyło nagle kilkunastu zagranicznych przybyszów , wywołał zainteresowanie mieszkańców. Podobnie jak fakt, że "goście" z jakiegoś powodu paradowali po ulicach, rozmawiając przez krótkofalówki.

Niebawem miało okazać się, że choć w hotelu zameldowali się, używając fałszywych tożsamości, to potrzebne do działania samochody wynajęli na własne nazwiska. Na domiar złego dowódca grupy wpadł do rowu i poturbował się na tyle, że nie mógł brać udziału w dalszej akcji.