Abrams z wyjątkową nazwą. Upamiętnia polskiego żołnierza

W styczniu 2023 r. w ramach umowy o wartości 1,4 mld dolarów MON zakontraktował 116 czołgów Abrams w wersji M1A1 FEP. Dostawy tych maszyn ruszyły w czerwcu 2023 r. i zakończyły się rok później . Obecnie Polska czeka na rozpoczęcie dostaw 250 abramsów w najnowszej wersji M1A2 SEP v.3. Pojazdy te zostały zakontraktowane w kwietniu 2022 r. w ramach umowy o wartości ok. 4,75 mld dolarów, a ich dostawy najprawdopodobniej ruszą w 2025 r.

Czołgi zamówione w późniejszym terminie, czyli M1A1 FE, zostały przekazane Polsce wcześniej, ponieważ są to pojazdy zmagazynowane po wycofaniu z Korpusu Piechoty Morskiej USA. Amerykanie zmodyfikowali je i przystosowali do wymogów polskiej armii. Jest to najstarsza wersja abramsów, ale odnowiono je i częściowo wymieniono w nich pancerz.