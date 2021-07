A Shortfall of Gravitas – oto nowa zabawka Elona Muska

Po trzech latach produkcji, A Shortfall of Gravitas (ASOG) wszedł do użytku w ubiegłym tygodniu. Po zakończeniu serii testów, statek został przetransportowany z Luizjany do florydzkiego Portu Canaveral, gdzie będzie wspomagał przyszłe misje kosmiczne. Tym samym dołączy do pozostających w służbie jednostek Just Read the Instructions (JRTI) oraz Of Course I Still Love You (OCISLY).