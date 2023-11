60-letnie haubice dla Rosji? Korea Północna wysłała stary sprzęt?

Haubice D-30 o kalibrze 122 mm to radziecki sprzęt, który wszedł do użytku sowieckiej armii w 1960 roku. Jest to haubica holowana bardzo solidnej konstrukcji, która rozstawiana jest na solidnym trójnogu. Łatwo można obrócić ją o 360 stopni, a jej zasięg w przypadku zwykłej amunicji wynosi 15,4 km oraz 21 km w przypadku amunicji rakietowej.

Pociski o kalibrze 122 mm pasujące do tych starych haubic również wędrowały do Rosji z Korei Północnej, która sama produkuje znaczne ich zapasy. Choć już wyjątkowo leciwe, to D-30 nadal wykorzystywane są w siłach zbrojnych ponad 60 krajów świata w zmodernizowanej wersji D-30-A, jednak eksperci są zdania, że te, które wysyła Korea Północna to nadal niezmodernizowane, oryginalne działa otrzymane w latach 60. XX wieku przez KRLD.