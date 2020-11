50 lat temu wystrzelono w kosmos pierwszy polski instrument badawczy

28 listopada 1970 roku rozpoczęła się era polskich obserwacji satelitarnych Słońca i badań kosmosu. Wtedy to skonstruowany w Centrum Badań Kosmicznych PAN Zakładu Fizyki Słońca we Wrocławiu spektroheliograf rentgenowski wyleciał w przestrzeń kosmiczną dzięki radzieckiej rakiecie Wertikal-1, która go tam przeniosła.