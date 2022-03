45 tys. ton "rosyjskiego złomu". Ministerstwo Obrony Ukrainy podało liczby

Ministerstwo Obrony Ukrainy odniosło się do ostatnich sankcji dotyczących ograniczeń w handlu stalą i żelazem, które Unia Europejska nałożyła na Rosję, w dość kreatywny sposób. Na oficjalnym koncie ministerstwa na Twitterze można znaleźć infografikę o nazwie "rosyjski złom "wyprodukowany" przez armię ukraińską". Lista zawiera zestawienie sprzętu wojskowego, który do tej pory zniszczyli Ukraińcy.

Ukraina informuje, że w ciągu minionych 20 dni jej wojsko zniszczyło 404 czołgi, 1279 opancerzonych wozów bojowych, 150 systemów artyleryjskich, 64 wyrzutnie rakietowe, 36 systemów obrony powietrznej, 81 samolotów, 95 helikopterów, 640 pojazdów, 3 statki/łodzie, 60 zbiorników paliwa oraz 9 bezzałogowych statków powietrznych, co łącznie daje 45 tys. "bezużytecznej stali".

Wyprodukowanie sprzętu wojskowego jest niezwykle kosztowne. Dlatego jakiekolwiek straty są niezwykle dotkliwe dla strony, która je ponosi. Przykładowo, cena jednego myśliwca Su-35 (kilka takich maszyn zostało zestrzelonych przez Ukraińców, w tym rzekomo przez słynnego Ducha Kijowa ), to około 85 mln dolarów (według danych z 2020 roku), czyli około 365 mln złotych.

Do produkcji takiej maszyny, która waży około 18 400 kg, wykorzystuje się wiele komponentów, w tym popularne w branży lotniczej aluminium i jego stopy oraz materiały kompozytowe. Można je znaleźć np. w płatowcu, który jest tworzony przez skrzydła, kadłub, usterzenie czy podwozie. Podobne materiały służą do budowy pancerza czołgu, co szczegółowo opisał Łukasz Michalik. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.