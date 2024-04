30‑tonowy gigant w Ukrainie. Rosjanie zaczęli testować Stalkera

Stalker to zdalnie sterowany pojazd gąsienicowy, opracowany przez rosyjskie przedsiębiorstwo DST-Ural. Wyposażony go w specjalny trał. Pozwala on na usuwanie min, zarówno przeciwpiechotnych jak i przeciwpancernych , które mogą być ukryte na głębokości do 30 cm pod powierzchnią ziemi.

Sterowanie robotem odbywa się za pomocą specjalnego pulpitu, którym zarządza pilot znajdujący się w odległości od jednego do trzech km od robota. Odległość ta zależy od różnych czynników, w tym od obecności przeszkód, takich jak na przykład zakłócenia radiowe. Robot Stalker jest wyposażony w cztery kamery, które przekazują obraz do punktu dowodzenia. Dzięki temu operator ma pełny obraz sytuacji i może efektywnie sterować urządzeniem

Stalker jest napędzany silnikiem o mocy 540 KM, co pozwala mu na rozwijanie prędkości do 10 km na godzinę. Jednakże, gdy robot używa trału do rozminowywania, jego maksymalna prędkość spada do 5 km na godzinę. To pokazuje, jak skomplikowane i wymagające może być zadanie rozminowywania, nawet dla tak zaawansowanego robota jak Stalker.