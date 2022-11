20 tys. ofiar. To wszystko wina upałów

Klimat się zmienia. Z roku na rok na Ziemi jest coraz cieplej. Lecz to nie wzrost średniej temperatury jest niebezpieczny, a gwałtowne zjawiska pogodowe - powodzie, huragany, śnieżyce, a także upały. Latem 2022 r. przez Europę przetoczyła się fala upałów, która zebrała ogromne żniwo.

Reuters informuje o 20 tys. nadmiarowych zgonów spowodowanych wysokimi temperaturami we Francji, Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Temperatury potrafiły przekraczać wówczas 40 stopni Celsjusza, co musiało odbić się na mieszkańców najgorętszych regionów. Według naukowców z World Weather Attribution, autorów raportu, na który powołuje się Reuters, osiągnięcie tak wysokich temperatur byłoby "praktycznie niemożliwe", gdyby nie postępujące zmiany klimatu.

W 2003 r. przez Europę również przeszła fala wysokich temperatur. Wówczas zmarło 70 tys. ludzi. Od tej pory wdrożono wiele działań, które miały zapobiegać takim sytuacjom. Chodzi tu między innymi o systemy wczesnego ostrzegania czy apelowanie do ludzi o to, by zatroszczyć się o osoby narażone na wysokie temperatury lub upowszechnienie klimatyzacji w obiektach takich, jak szkoły.