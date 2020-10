15-latka z TikToka okrzyknięta "najlepszym" źródłem informacji o zdrowiu Trumpa

Wszystko przez koronawirusa. Zaczęło się od tego, że Claudia podała informacje o zakażeniu swojej matki, zanim ona sama to zrobiła. Dziewczyna sama też została pozytywnie zdiagnozowana na obecność koronawirusa, czego postanowiła nie przemilczeć. Potem zaczęła informować o rzekomym stanie zdrowia prezydenta Donalda Trumpa , gdy ten także zachorował.

Oficjalnie nie wiadomo, skąd 15-latka mogła mieć informacje o zdrowiu prezydenta. Prawdopodobnie od matki, która choć już zrezygnowała ze stanowiska doradczyni Trumpa, to mogła mieć dostęp do informacji, ale równie dobrze mogą być to czyste spekulacje.