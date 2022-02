Zuckerberg utopił pół biliona dolarów. Wszystko po zmianie Facebooka na Meta

Mark Zuckerberg stracił po zmianie Facebooka na Meta 500 mld dolarów – to największy spadek w historii – zauważa serwis Intelligencer. Skutki są tak złe, że Meta – niegdyś szósta co do wielkości firma na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej – wypadła z pierwszej dziesiątki, poniżej dwóch producentów chipów komputerowych – Berkshire Hathaway Warrena Buffetta i chińską firmę e-commerce Tencent.