Źródło nieograniczonej energii. Google pomaga je stworzyć

Naukowcy prowadzą eksperymenty z fuzją termojądrową w stworzonych do tego celu tokamakach. Nie bez powodu nazywa się je "sztucznymi Słońcami", gdyż wspomniany proces jest reakcją zachodzącą wewnątrz gwiazd. Możliwość odtworzenia go na Ziemi skupia uwagę badaczy od ponad 70 lat. Eksperci przekonują, że elektrownie wykorzystujące to rozwiązanie będą ekologiczne i znacznie wydajniejsze niż tradycyjne.