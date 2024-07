Zrekonstruowali twarz Iwana IV Groźnego. Wielu widzi zaskakujące podobieństwo

Car panował aż do swojej śmierci, która nastąpiła ok. 440 lat temu - 18 marca 1584 r. Władca już za swojego życia zasłynął wyjątkowym okrucieństwem względem swoich wrogów, przeciwników, poddanych, a nawet synów. W szale zabił nawet swojego drugiego syna Iwana.

Serwis WION przypomina o przekazach sugerujących, że Iwan IV Groźny gotował tych, którzy nie zyskali jego przychylności, rozrywach ich końmi, czy topił pod lodem. Na jego temat zachowało się sporo zapisów, a teraz naukowcy postanowili przypomnieć światu, jak wyglądało prawdziwe oblicze okrutnego cara. Pomogły w tym nowoczesne technologie. Cyceron Moraes, główny autor rekonstrukcji w nagraniu zamieszczonym na YouTube podkreślił: "To było bardzo interesujące doświadczenie, ponieważ obejmowało nie tylko przybliżenie twarzy, ale także badanie jego historii".

Moraes w filmie zamieszczonym na YouTube zwrócił też uwagę, że w ciele Iwana znaleziono dużą ilość rtęci, co mogłoby sugerować otrucie. Z drugiej jednak strony za czasów życia władcy powszechne było spożywanie leków, zawierających ten pierwiastek. Nie można więc wykluczyć, że stosując takie medykamenty, car leczył jakiś problem zdrowotny.

Rezultatem prac Moraesa, który już wcześniej podjął się rekonstrukcji twarzy innych postaci z przeszłości, w tym rzekomo najbogatszego człowieka, jaki kiedykolwiek żył na świecie, był obraz przedstawiający łysiejącego mężczyznę z siwiącą brodą i włosami. Taka wizja Iwana IV Groźnego była sprzeczna z tym, jak portretowano młodszego władcę. Miał on być wysoki, posiadać piękne włosy, szerokie ramiona, umięśnione ciało i przyjemną twarz. Pod filmem pokazującym efekty rekonstrukcji pojawiło się sporo komentarzy na temat tego, kogo zdaniem internautów przypomina Iwan IV Groźny. Co ciekawe, wiele osób widzi podobieństwo do innego rosyjskiego władcy - Władimira Putina.